ЦИК зарегистрировала список кандидатов от партии "Байтак" на выборы в Мажилис
По данным ЦИК, 6 февраля документы Общественного
объединения "Казахстанская партия зеленых "Байтак" переданы в
Центральную избирательную комиссию. ЦИК проведены процедуры по установления
соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о
выборах.
Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, партией "Байтак" поданы в ЦИК выписка из протокола внеочередного съезда о выдвижении партийного списка от 3 февраля 2023 года, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список. Поданы документы, подтверждающие их членство в партии, заверенные печатью партии. Также предоставлены копии документов о государственной регистрации ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтак" в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года. Кандидатами-лицами с инвалидностью – кандидатами дополнительно предоставлены справки об инвалидности.
"Казахстанская партия зеленых "Байтак" представила партийный список из 18 человек. В этот список включены 7 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 38,9% от общего числа включенных в список". Член ЦИК Сабила Мустафина
Она также отметила, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.
"В выборах депутатов Мажилиса Парламента в январе 2021 года партия "Байтак" не участвовала. В связи с этим Казахстанская партия зеленых "Байтак" выплатила избирательный взнос в размере 18 млн 900 тыс. тенге за 18 кандидатов, включенных в партийный список". Член ЦИК Сабила Мустафина
По данным ЦИК к выборам в Мажилис допущены семь партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая партия "Ауыл".
- Казахстанская партия зеленых "Байтак".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Народная партия Казахстана.
- Партия Respublica.
Ранее Центризбиркомом зарегистрированы партийные списки НПК, ОСДП, ДПК "Ак жол" и НДПП "Ауыл".
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.