ЦИК зарегистрировала список кандидатов от партии "Байтак" на выборы в Мажилис

На заседании Центральной избирательной комиссии принято решение о регистрации партийного списка Казахстанской партии зеленых "Байтак"на выборы в Мажилис Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным ЦИК, 6 февраля документы Общественного объединения "Казахстанская партия зеленых "Байтак" переданы в Центральную избирательную комиссию. ЦИК проведены процедуры по установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.



Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, партией "Байтак" поданы в ЦИК выписка из протокола внеочередного съезда о выдвижении партийного списка от 3 февраля 2023 года, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список. Поданы документы, подтверждающие их членство в партии, заверенные печатью партии. Также предоставлены копии документов о государственной регистрации ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтак" в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года. Кандидатами-лицами с инвалидностью – кандидатами дополнительно предоставлены справки об инвалидности.

"Казахстанская партия зеленых "Байтак" представила партийный список из 18 человек. В этот список включены 7 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 38,9% от общего числа включенных в список". Член ЦИК Сабила Мустафина

Она также отметила, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.

"В выборах депутатов Мажилиса Парламента в январе 2021 года партия "Байтак" не участвовала. В связи с этим Казахстанская партия зеленых "Байтак" выплатила избирательный взнос в размере 18 млн 900 тыс. тенге за 18 кандидатов, включенных в партийный список". Член ЦИК Сабила Мустафина

По данным ЦИК к выборам в Мажилис допущены семь партий:

Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Партия Amanat. Народно-демократическая партия "Ауыл". Казахстанская партия зеленых "Байтак". Общенациональная социал-демократическая партия. Народная партия Казахстана. Партия Respublica.

Ранее Центризбиркомом зарегистрированы партийные списки НПК, ОСДП, ДПК "Ак жол" и НДПП "Ауыл".

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.