Врач о Романе Костомарове: Есть шанс, что выживет

Медики проводят оптимальную и единственно возможную схему лечения для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь, сообщает Zakon.kz.

Наблюдается положительная динамика, сказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Сергей Царенко, пишет ТАСС.



"К концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке я и несколько других специалистов, занимающихся дыхательной недостаточностью, были подключены к лечению Костомарова. Вся тактика его лечения, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть шанс, что он выживет", – сообщил врач.

Эксперт объяснил, почему была выбрана именно такая схема лечения фигуриста. Царенко пояснил, что существуют ситуации, когда неиспользование какого-то метода медпомощи приводит к смерти пациента.

10 января российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией.

6 февраля Роману Костомарову в одной из московских больниц ампутировали стопы обеих ног.

8 февраля 2023 года олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет. В этот день жена Романа Костомарова сделала заявление после ампутации стоп фигуриста.

10 февраля стало известно, что Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук.



15 февраля состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось.

В 2006 году Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.

