В Казахстане не планируют допфинансирование программы автокредитования

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, будут ли дополнительно финансировать программу автокредитования в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Романа Скляра, по автокредитованию правительство выполнило свою часть работы.

"Количество средств, которые мы в нее вложили, – это 188 млрд тенге – пока достаточное. Больше мы вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств не будем. Потому что у нас есть другие более насущные задачи. Программа состоялась. Но, конечно, вопросы вызывает количество кредитов, которые могут получить (казахстанцы. – Прим. ред.). На револьверной основе финансирование будет проходить, мы эти деньги не изымаем". Роман Скляр

Он отметил, что ранее из бюджета холдингу "Байтерек" на данную программу было проведено фондирование в размере 88 млрд тенге. Еще 100 млрд тенге было передано из средств утильсбора.

"Итого 188 млрд тенге находятся в обороте, револьверно финансирует эту программу. Дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" со своими дочерними структурами". Роман Скляр

6 февраля 2023 года в 10:00 в Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования. Сразу после запуска казахстанцы в соцсетях жаловались на то, что не могут подать заявку. Ближе к полудню стало известно, что льготные кредиты на авто разобрали за 18 секунд.

Позднее в АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) объяснили, что самые частые ошибки на сайте autonesie.kz при оформлении заявок на льготные автокредиты возникали из-за интернет-провайдеров и по причине завершения приема запросов.

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7 февраля заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал, что пока заявок по выделению дополнительных средств на программу льготного автокредитования не поступало. Он подчеркнул, что "есть и другие очень социально значимые проекты, кроме автокредитования".

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8 февраля в ФРП представили итоги первого запуска платформы autonesie.kz.