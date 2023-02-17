Роман Скляр ответил, проверят ли турецких застройщиков в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцев заинтересовал вопрос о качестве строительства со стороны турецких стройкомпаний после землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.
Вице-премьер Роман Скляр ответил на вопрос журналистов по поводу проверки турецких застройщиков.
У него поинтересовались, планируется ли такая проверка в ближайшее время.
"Насколько я знаю, сейчас такой проверки не ведется".Роман Скляр
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.
Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.
Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.
Также неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов.
16 февраля стало известно, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.
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