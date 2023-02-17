Роман Скляр ответил, проверят ли турецких застройщиков в Казахстане

Казахстанцев заинтересовал вопрос о качестве строительства со стороны турецких стройкомпаний после землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Роман Скляр ответил на вопрос журналистов по поводу проверки турецких застройщиков.

У него поинтересовались, планируется ли такая проверка в ближайшее время.

"Насколько я знаю, сейчас такой проверки не ведется". Роман Скляр

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.

Также неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов.

16 февраля стало известно, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.