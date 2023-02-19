В Турции после катастрофических землетрясений насчитали более 6 тыс. афтершоков

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило о том, что после катастрофических землетрясений 6 февраля ученые насчитали более 6 тыс. афтершоков, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности 4-5 баллов.

"Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", – цитирует РИА Новости главу управления Орхана Татара.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.

Первый эшелон казахстанских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулся в Алматы 19 февраля.

