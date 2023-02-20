Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Японское правительство запросило провести экстренное внеочередное заседание Совета безопасности ООН после ракетных пусков со стороны Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 20 февраля сообщил журналистам, что попросил Совет безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с запуском баллистической ракеты Северной Кореей, пишет издание Kyodo.

"Япония и Соединенные Штаты, а также Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея должны углубить свое сотрудничество в борьбе с ракетами", — заявил Фумио.

Северная Корея 18 и 20 февраля произвела пуски баллистических ракет в сторону Японии. Сообщается о нескольких ракетах, которые 20 февраля упали с разницей в несколько минут.

Северная Корея подтвердила, что провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 февраля. Государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" была запущена по письменному приказу лидера Ким Чен Ына. Ответа на заявления о запусках 20 февраля от властей КНДР еще не поступало.