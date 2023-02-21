В Казахстане расследовали 19 дел по рейдерству бизнеса

В 2022 году правоохранительные органы расследовали 19 уголовных дел о фактах рейдерства (для сравнения: в 2021 году – 11). По результатам расследования в суд направлено 2 дела (4 - в 2021 году). Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Рейдерство негативно сказывается на становлении и развитии экономики страны, подрывает основы предпринимательства, снижает инвестиционную привлекательность Казахстана.

В Генпрокуратуре обсудили вопросы противодействия рейдерству и воспрепятствованию предпринимательской деятельности. Защита бизнеса в уголовном процессе должно стать одним из ключевых направлений работы правоохранительных и специальных органов. Именно в этой сфере предприниматели сталкиваются с наиболее жестким прессингом.

В стране принимаются меры по совершенствованию законодательства по противодействию преступлениям.

В январе 2011 года Законом "По вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности" впервые введена уголовная ответственность за рейдерство.

В июле 2021 года статья 249 Уголовного кодекса дополнена новыми способами совершения этого преступления. Ужесточена ответственность по этой статье. Квалифицированный ее состав отнесен к категории тяжких преступлений. Введен новый состав "внешнего, силового" рейдерства, когда захват происходит с использованием ресурсов и полномочий правоохранительных, контролирующих и иных органов либо в судебном порядке.

В середине июля 2022 года стало известно, что в Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур. Позже АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Также были установлены новые подозреваемые.

26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что те, кто незаконно препятствуют развитию бизнеса, будут наказаны.



