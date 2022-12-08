Рейдерские захваты в Алматы: установлены новые подозреваемые

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) установило новых подозреваемых по делу о рейдерских захватах бизнеса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в рамках досудебного расследования пять участников были арестованы, а организатор Елдос Коспаев и его доверенные лица – Ерлан Имашев и Руслан Шалин – были объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

"Дополнительно установлены другие соучастники преступлений – Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов. Указанные лица также объявлены в розыск". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация по делу, как отметили в ведомстве, на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.



"В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ. За предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется". Пресс-служба АФМ РК





14 июля 2022 года стало известно, что в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области. Сообщалось, что злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью. Активные члены группы были задержаны.

Позднее семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что задержанная группа людей, которых подозревают в нескольких рейдерских захватах в Алматы и Алматинской области, угрожала им расправой. Мать бизнесмена обратилась к главе государства. По словам потерпевших, под угрозами семья переписала на подозреваемых долю своей компании.

21 июля сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, длительное время промышлявших рейдерскими захватами. По одному из эпизодов преступной деятельности 14 июля были задержаны и водворены в ИВС: Тимур Танашев, Рауан Бабаев, Ансар Алтыбасаров и Дастан Абижанов. 15 июля в отношении них Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Елдоса Коспаева с объявлением его в розыск. Кроме того, подозреваемыми были признаны Айдос Коспаев и Руслан Шалин.

24 августа в Алматинском горсуде уточнили, что подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест.



31 августа в АФМ рассказали детали досудебного расследования по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.