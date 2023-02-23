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Министр спорта Ирана пострадал при крушении вертолета

флаг Фото: pixabay
Министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве пострадал при крушении вертолета на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства IRNA, он был переведен в больницу города Керман с кровоизлиянием в мозг.

Как уточняется, вертолет потерял управление при посадке в иранском городе Бафт. В результате инцидента погиб советник министра Исмаил Ахмади. На борту самолета находились 16 человек, в том числе 12 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана произошло крушение вертолета. МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.

По предварительной информации, жертв не было.

Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще двоим оказывается медицинская помощь. Все погибшие были сотрудниками МЧС.

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