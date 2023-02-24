Почему сохранили базовую ставку, рассказал глава Нацбанка

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов прокомментировал решение Комитета по денежно-кредитной политике о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%, сообщает Zakon.kz.

"Принятие решения по базовой ставке сопровождалось проведением очередного прогнозного раунда. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также оценили баланс рисков инфляции. Принятое решение будет способствовать охлаждению инфляционных процессов в стране с дальнейшей целью стабилизации и снижения инфляции в среднесрочной перспективе до целевых значений". Галымжан Пирматов

Он также остановился на основных факторах принятого решения.

1. Динамика текущей и ожидаемой инфляции

По словам главы Нацбанка, в январе 2023 года годовая инфляция, как и ожидалось, продолжила расти и составила 20,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 25,7%. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 20,2%, на услуги – до 14,2%.

Месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд, составив в январе текущего года 1,1%. Несмотря на снижение, она все еще формируется выше среднеисторических значений.

Разные оценки базовой инфляции, несмотря на замедление, свидетельствуют о сохранении высокого инфляционного фона в экономике.

"В целом, инфляционные процессы, несмотря на относительную стабилизацию, формируются на высоком уровне из-за устойчивого внутреннего спроса, перестройки логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политики, а также высоких и нестабильных инфляционных ожиданий". Галымжан Пирматов

Он отметил, что инфляционные ожидания в январе после достижения исторического максимума в декабре 2022 года снизились до 17,3%. Оценки свидетельствуют о том, что текущий инфляционный фон продолжает восприниматься населением высоко. Явный тренд на их снижение пока не сформирован. Это создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.

2. Факторы внутренней экономики

Темп роста реального ВВП Казахстана за январь составил 5,6% на фоне низкой базы прошлого года. Производство товаров выросло на 2,3%, сфера услуг – на 7,6%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наилучшие показатели демонстрируют торговля (+19,4%), информация и связь (+18,1%), а также строительство (+12,5%).

"Потребительский спрос остается положительным, несмотря на значительный рост инфляции и снижение благосостояние казахстанцев. Сохраняется тенденция роста торговли непродовольственными товарами, которая поддерживалась ростом потребительского кредитования, повышенными инфляционными ожиданиями. Это, в свою очередь, приводит к увеличению непродовольственного импорта", – пояснил Пирматов.

В январе рост инвестиций в основной капитал продолжился, ускорившись до 18,3%. В частности, в промышленности объем вложений вырос на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 33,7%, в операциях с недвижимостью – на 33,7%, в транспорте и складировании – на 31,8%.

3. Внешнеэкономическая конъюнктура

Основными проинфляционными факторами внешней среды остаются неопределенность геополитической обстановки, а также высокие цены на продовольствие.

Тем не менее внешний инфляционный фон начал смягчаться. Наблюдается замедление инфляционных процессов во многих странах, в т.ч. торговых партнерах Казахстана. Этому способствует спад давления на сырьевых и товарных рынках, а также улучшение ситуации с цепочками поставок.

"В целом ожидается дальнейшее снижение глобальной инфляции. Этому будут способствовать снижение цен на зерновые в результате хорошего урожая и соблюдения зерновой сделки, а также замедление роста мировой экономики. В результате это может привести к существенному ослаблению давления и на цены внутри Казахстана. Тем не менее ближайшие два года в большинстве стран инфляция будет находиться выше целевых таргетов. На этом фоне внешние монетарные условия останутся жесткими, тем самым сдерживая экономическую активность в странах", – рассказал глава Нацбанка.

По его словам, на мировом нефтяном рынке ожидается умеренно позитивная динамика. Ожидается, что мировой спрос увеличится в 2023 году, достигнув рекордного уровня. Причем в связи с открытием экономики после пандемии Китай внесет наибольший вклад в этот рост.

По прогнозам, добыча нефти в России сократится, главным образом из-за эмбарго и добровольного сокращения добычи нефти.

Согласно базовому сценарию, по цене на нефть марки Brent в 2023 году предусмотрено постепенное ее повышение от текущих уровней до 90 долларов за баррель. В среднем цена на нефть в 2023 году составит 87,7 доллара за баррель и постепенно снизится до 85 долларов в 2024 году.

При оптимистичном сценарии цена на нефть марки Brent составит 110 долларов за баррель, а при пессимистическом – 50 долларов за баррель.