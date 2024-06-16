К чему пришли страны на саммите мира по Украине

16 июня 2024 года появился текст проекта коммюнике, выпущенного для Саммита высокого уровня за мир для Украины, который проходит в эти дни в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Итоговый документ коммюнике Саммита мира в Бюргенштоке, который поддержали 80 стран, опубликовало агентство Reuters.

Стоит отметить, что от подписи воздержались 12 стран, из "крупных игроков" в их числе: Армения, Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Суть документа в трех пунктах

"Во-первых, любое использование атомной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, охраняемым и экологически обоснованным. Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его контролем".

"Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговцев кораблей в портах и ​​на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы".

"В-третьих, всех военнопленных необходимо освободить путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину".

Саммит по мирному урегулированию конфликта в Украине проходит на швейцарском курорте Бюргеншток с 15 июня.

