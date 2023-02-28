Прокурор запросил 9 лет лишения свободы для экс-главы полиции Алматинской области

Прокурор 28 февраля запросил для бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкоргане прошли судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева.

Ранее сообщалось, что одним из обвинений бывшему начальнику ДП Алматинской области является то, что во время январских беспорядков он покинул не только свое административное здание, но и Талдыкорган.

31 января Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

13 мая 2022 года стало известно , что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".



