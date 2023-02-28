Блинкен поблагодарил Казахстан за гостеприимство

Началась совместная конференция министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди и государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщает Zakon.kz.

Тлеуберди отметил, что США была первой страной, которая признала независимость Казахстана. Также он отметил поддержку Штатов в новых реформах.

"США решительно поддерживают программу реформ, объявленную Токаевым. Мы ожидаем дополнительных конкретных шагов", – отметил Тлеуберди.

В свою очередь Блинкен поблагодарил казахстанцев за гостеприимство.

"Приятно быть в Казахстане, когда мы принимали вас в мае прошлого года в Вашингтоне, погода была помягче. Но это с лихвой компенсируется теплотой, с которой вы и президент Токаев приняли нас. Особенно хочу поблагодарить за гостеприимство", – сказал Блинкен.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Министерство иностранных дел Казахстана.