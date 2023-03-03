В скандально известном хиджама-центре Атырау нашли многочисленные нарушения

Проверка Департамента санитарно-эпидемиологического контроля показала многочисленные нарушения в прославившемся на весь Казахстан хиджама-центре Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как 2 марта рассказали в Департаменте санэпидконтроля Атырауской области, в центре проводили процедуры герудотерапии, а также ставили внутримышечные и внутривенные уколы. Все процедуры проходили с нарушениями, пишет ATpress.

"(Процедуры проводили) сотрудники без соответствующего медицинского образования. Также проверка выявила многочисленные нарушения дезинфекционного и стерилизационного режима, одноразовые приборы использовались по несколько раз, стерилизацию проводили необученные сотрудники. И это не полный перечень нарушений, выявленных в данном центре. Хотя он, согласно названию, относится к объектам незначительной эпидемиологической значимости, в нем проводились медицинские процедуры, требующие лицензирования". Нуржамал Исламова, руководитель отдела ДСЭК

Минздрав провел проверку хиджама-центра, где проводили процедуру надрезов на лице новорожденному малышу. Данный случай прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният. 1 марта стало известно, что центр будет закрыт.