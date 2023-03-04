Почти 2,5 тыс. казахстанцев обратились за внесудебным банкротством в день, когда начал действовать закон

2 466 казахстанцев обратились за внесудебным банкротством в первый день, сообщает Zakon.kz.

Это информация от КГД по состоянию на 21:00.

Прием заявок начался сегодня 3 марта. Первая поступила из Жамбылской области. Больше всего заявок подали в Туркестанской области - 289.





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С 3 марта в Казахстане начал действовать закон о банкротстве. Закон не станет амнистией для казахстанцев и повлечет множество последствий для заемщиков, которые признают себя банкротами.

Как пояснили в "Государственном кредитном бюро", одним из главных условий для подачи заявления в уполномоченный орган в сфере госуправления по восстановлению платежеспособности и банкротства казахстанцев является:

наличие обязательств, не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2023 году – 5 520 000 тенге) и отсутствие погашения задолженности в течение 12 месяцев на дату подачи заявления по обязательствам перед всеми кредиторами, указанными в заявлении;

либо наличие срока неисполнения обязательств – свыше 5 лет на дату подачи заявления.

Ранее в Минфине ответили, могут ли банкроты получать высокую зарплату.