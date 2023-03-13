Дима Билан растрогал зрителей исполнением хита Юрия Шатунова

Популярный российский певец, автор песен и киноактер Дима Билан накануне, 12 марта 2023 года, поделился со своими подписчиками в Instagram новым видео, сообщает Zakon.kz.

В самом начале ролика солист группы "Ласковый май", которого не стало в июне прошлого года, рассказывает о знакомстве с исполнителем хита "Невозможное возможно".

"В первый раз за всю свою карьеру я попробовал решиться на такого рода эксперимент... На самом деле я познакомился с удивительным человеком, до этого я не был с ним лично знаком, - это Дима Билан. Абсолютно офигенный человек - просто творческий, позитивный, эмоциональный, душевный, и просто, как человек, - очень-очень приятный. Ну, по моему мнению. И, подводя итоги всего этого, теперь у меня появилась еще одна песня про белые розы". Юрий Шатунов

Вслед за рассказом Шатунова можно насладиться трогательным выступлением Билана с музыкальной премии "Виктория", где Дима перепел хит "Белые розы". Зрители, среди которых были Лев Лещенко, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, были тронуты новым звучанием композиции и стоя аплодировали Билану.

"Посвящается моему другу! Юрию Шатунову! После моего творческого вечера на Новой волне в 2021 году ты исполнял мою песню "Про белые розы", и на каждом концерте говорил столько приятных слов в мой адрес! Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои "Белые розы", в которые ты вдохнул жизнь и которые отзываются в каждом благодаря тебе! Спасибо тебе, Юра, за наследие! Помним и любим!" – подписал Дима Билан видеоролик, опубликованный в Instagram.

О смерти Юрия Шатунова, которому было 48 лет, стало известно 23 июня 2022 года. Он скончался в автомобиле скорой помощи после обширного инфаркта.

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30 июня в Сети появилась последняя песня солиста группы "Ласковый май". Композицию под названием "Каждому свое" Шатунов закончил за несколько недель до смерти. Песня готовилась для нового альбома, но ее выпустили отдельным синглом.

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Юрий Шатунов — советский и российский певец. Являлся солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его звездными хитами были "Белые розы" и "Седая ночь".