Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Участники саммита ОТГ подписали Анкаринскую декларацию

Подписали Анкаринскую декларацию Фото: akorda.kz
Участники внеочередного саммита Организации тюркских государств подписали ряд документов в Анкаре, сообщает Zakon.kz.

В частности, как сообщили в Акорде, участники подписали:

  • Анкаринскую декларацию внеочередного саммита Организации тюркских государств;
  • Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;
  • Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает Акорда.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Анкару в ночь на 16 марта. 

В своем выступлении на саммите президент заявил о готовности построить социальный объект в зоне бедствия в Турции. По его словам, это послужит знаком искренней заботы о братском турецком народе.

Также Касым-Жомарт Токаев поднял проблему роста числа природных и техногенных катастроф. Он отметил, что это одна из наиболее актуальных международных проблем. В связи с этим предложил в рамках Организации учредить совместные силы органов по чрезвычайным ситуациям.

До саммита президент провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте также

Пентагон опубликовал предполагаемое видео столкновения БПЛА с СУ-27 над Черным морем

"Базар жок": какие инициативы предлагает Бакытжан Базарбек, чтобы победить на предстоящих выборах

"За честные выборы": что можно и чего категорически нельзя делать в период выборов в Казахстане

Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления