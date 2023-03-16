Участники саммита ОТГ подписали Анкаринскую декларацию

Участники внеочередного саммита Организации тюркских государств подписали ряд документов в Анкаре, сообщает Zakon.kz.

В частности, как сообщили в Акорде, участники подписали:

Анкаринскую декларацию внеочередного саммита Организации тюркских государств;

Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает Акорда.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Анкару в ночь на 16 марта.

В своем выступлении на саммите президент заявил о готовности построить социальный объект в зоне бедствия в Турции. По его словам, это послужит знаком искренней заботы о братском турецком народе.



Также Касым-Жомарт Токаев поднял проблему роста числа природных и техногенных катастроф. Он отметил, что это одна из наиболее актуальных международных проблем. В связи с этим предложил в рамках Организации учредить совместные силы органов по чрезвычайным ситуациям.

До саммита президент провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.