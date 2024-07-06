Главы стран ОТГ подписали Карабахскую декларацию

6 июля 2024 года по итогам саммита Организации тюркских государств принята Карабахская декларация, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Президент Азербайджана заявил, что Карабахская декларация, которая будет подписана с участием глав государств и правительств, носит исторический характер и придаст серьезный импульс развитию сотрудничества в различных сферах, пишет азербайджанское издание 1news.az.





Также в завершение саммита подписано Решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств.

Сегодня, 6 июля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Перед саммитом его лично встретил президент Азербайджана Ильхан Алиев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.