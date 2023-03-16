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Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Турцию

Касым-Жомарт Токаев покинул Турцию Фото: akorda.kz
Завершился рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала Акорда.

16 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.


Визит в Турцию

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

Глава государства принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

Кроме того, Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан.


Визит в Турцию

Фото: akorda.kz


В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

В заключение своей речи на внеочередном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Турции успехов на предстоящих выборах.


Визит Токаева в Турцию

Фото: akorda.kz


Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Анкару в ночь на 16 марта 2023 года для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Днем этого же дня Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции "Кулие".


Визит в Турцию

Фото: akorda.kz


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