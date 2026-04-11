Касым-Жомарт Токаев завершил рабочий визит в Узбекистан

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, передает Zakon.kz.

Об этом 11 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"В аэропорту Бухары главу государства проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", – говорится в сообщении.

В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди.