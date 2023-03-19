Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах в Астане
Фото: Zakon.kz
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах в Мажилис на участке №393 в "Астана опера", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Назарбаев поздравил казахстанцев с наступающим праздником Наурыз.
"Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего. Ауминь", – сказал Нурсултан Назарбаев.
19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Президент Касым-Жомарт Токаев уже отдал свой голос на избирательном участке №502.
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