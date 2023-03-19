Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах в Астане

Фото: Zakon.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах в Мажилис на участке №393 в "Астана опера", сообщает корреспондент Zakon.kz.

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