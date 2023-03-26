Казахстанская федерация шахмат сделала заявление о скандале на турнире в Дели

Казахстанская федерация шахмат высказала свое мнение по организации турнира Гран-при по шахматам среди женщин в городе Нью-Дели, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская федерация шахмат считает необходимым заявить, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.

"Со своей стороны федерация выражает поддержку казахстанским спортсменкам и надеется, что уровень организации женских шахматных турниров в мире будет расти. Также Казахстанская федерация шахмат обсуждает сложившуюся ситуацию с ФИДЕ и всеми заинтересованными сторонами".

В сообщении подчеркивается, что сборная страны по шахматам является гордостью казахстанского спорта.



"Мы уверены, что наши титулованные шахматистки смогут урегулировать сиюминутные разногласия и будут радовать почитателей своего таланта новыми победами, в том числе на командном уровне".

Заверяется, что федерацией будут созданы для этого все необходимые условия.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик за то, что она покинула важный международный турнир в Дели.



Абдумалик обвинила коллегу в лицемерии.

Затем глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович официально извинился перед участницами 3-го этапа Гран-при Индии за ошибки организаторов турнира.

Затем о скандальной ситуации высказалась немецкий гроссмейстер Элизабет Петц.