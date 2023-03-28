Политолог рассказала, чего ожидать от нового состава Мажилиса

Политолог, член европейской и международной ассоциаций политических консультантов Ассоль Мирманова высказалась о новом составе Мажилиса Парламента и роли в ней спикера палаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ассоль Мирманова сделала свои акценты, говоря о новом составе Мажилиса.

"В принципе наиболее качественный состав как в гендерном соотношении, так и со стороны этнической представленности - это у партии Amanat. Там очень хорошие профессионалы - это и Юлия Кучинская и Екатерина Смышляева, которые уже зарекомендовали себя своей высокой активностью в прошлом созыве". Ассоль Мирманова

Между тем, по ее словам, у партии "Ак жол" все предсказуемо и в принципе у них состав практически не поменялся, что добавила политолог, "наверное хорошо, в данном контексте".

"Ситуация в других партиях, к сожалению, разочаровывающая. Например партия "Ауыл". На мой взгляд Каракат Абден в роли депутата - она никоим образом на самом деле не отражает интересы женщин из сельской местности и вообще всех женщин. Более того у "Ауыла" мог быть гораздо более интересный список, на мой взгляд, особенно в отношений тех квот, которые требуются от партии". Ассоль Мирманова

Попытку новыми лицами репрезентовать Народную партию Казахстана, по ее оценке, в более жестких условиях этого созыва на самом деле может быть не самым удачным решением.

"Мы знаем Ирину Смирнову и Магеррам Магеррамова из прошлого созыва. Но если делать ставку на новые лица, то лучше это делать по примеру партии Respublica - использовать медийных, узнаваемых людей, тогда выхлопа будет больше. У НПК ситуация пока сомнительная". Ассоль Мирманова

Высказалась политолог и касательно того, насколько новый состав Мажилиса будет способен что-то решать.

"У ОСДП изначально крайне маленькая скамейка запасных и в принципе не удивительно, что они попытаются на себя перетянуть все лавры единственной реальной оппозиционной партии в парламенте. Но по сути вся их деятельность может быть описана фразой: "Много шума из ничего". Больше всего активности следует, наверное, ждать от Respublica, поскольку ребята заявили в своей партийной программе, что собираются доставлять казахстанцем счастье и надо будет посмотреть, как они выполнят свои предвыборные обещания. Сказать, что они являются самыми активными и перспективными пока сложно, все же я человек склонный делать ставку на профессионализм, а это, безусловно, Amanat". Ассоль Мирманова

В целом, отметила она, если говорить о состоятельности Мажилиса, то основная роль будет отведена спикеру палаты, то есть тому человеку, который, по оценке политолога, "сможет или не сможет найти разумный баланс между популизмом, плюрализмом и профессионализмом".

"Очень хорошо себя зарекомендовал в качестве сильного спикера Ерлан Кошанов- его профессиональный рост за недолгий период был очевиден, хотя стал сюрпризом. Он сумел за короткий срок создать образ уравновешенного, здравомыслящего человека, хотя на протяжении многих лет его работа была невидимой для граждан. Если в этом созыве найдутся люди, способные показать аналогичную позитивную динамику в умении расти как политик - это будет замечательно. Однако высоки риски того, что значительная часть депутатов всех фракций попытается популизмом заменить профессионализм и качество: поэтому так важна кандидатура спикера - фактически от него будет зависеть насколько люди увидят реальное изменение в парламенте. Электорат в итоге либо поверит в новый Казахстан либо разочаруется, и треть успеха будет зависеть от активности именно Мажилиса, а не Сената ". Ассоль Мирманова

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта. Накануне представители партий, прошедших в Парламент – Amanat, ДПК "Ак жол", НДПП "Ауыл", НПК, ОСДП и Respublica, озвучили списки своих претендентов на места в Мажилисе по числу полученных мандатов.