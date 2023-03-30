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Серика Кудебаева принудительно доставят в суд

Серика Кудебаева принудительно доставят в суд Фото: МВД РК
Бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева принудительно доставят в суд 3 апреля, сообщает Zakon.kz.
"В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений подтверждающих уважительность причин у подсудимого не имеются",– сообщили в cуде Алматинской области. 

Как отметили в суде, в этой связи в соответствии со ст.157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе Кудебаева к указанному времени.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева отложено на 3 апреля на 10:00.

Прокурор 28 февраля запросил для бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.

31 января Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

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