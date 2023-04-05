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С Трампа сняли формальный арест и отпустили

Сняли формальный арест и отпустили Фото: Truth Social/Donald Trump
С бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает СNN.

На данный момент Трамп покинул здание суда.

Явка политика продлилась около двух часов.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему 34 пунктов обвинения.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали. Арест продлится до выдвижения ему обвинений. После этого сообщалось, что Трамп вошел в зал суда Нью-Йорка.

Сам Трамп считает, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.

Константин Вноровский
Трамп Дональд США
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