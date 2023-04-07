В прокуратуре СКО раскрыли подробности нападения школьника с топором

Подробности нападения девятиклассника на учеников в родной школе Петропавловска раскрыли в прокуратуре Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в феврале. Тогда же в надзорном органе подтвердили, что подросток состоит на психиатрическом учете. Теперь выясняется, что мальчик ранее пытался покончить с собой, передает Astana TV.

Именно из-за этого он пропустил три месяца занятий, однако, по мнению сотрудников прокуратуры, педагоги оставили это без внимания.

"Данный ребенок еще в 2021 году пытался совершить суицид, проявляя признаки деструктивного поведения. Однако со школы не было сообщено об этом в органы здравоохранения. Администрацией школы не были выяснены обстоятельства попытки суицида. Таким образом, у нас нет взаимодействия между организациями образования, здравоохранения, что в дальнейшем не может быть допустимо". Заместитель прокурора СКО Абу Али Саттар

На совещании в областной прокуратуре педагоги также признали, что до нападения мальчик подвергался травле со стороны сверстников.

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.