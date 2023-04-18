Дорогое удовольствие: на чем экономят казахстанцы из-за роста цен

Доходы казахстанцев не успевают за ценами не только на продукты, но и товары первой необходимости. Многие сейчас находятся в режиме жесткой экономии. Есть и те, кто покупает еду в кредит, сообщает Zakon.kz.

Все началось в период пандемии и обострилось с началом военного конфликта России и Украины. Власти говорят о разорвавшихся цепочках поставок, сложностях с логистикой и производством, влиянием антироссийских санкций.

Но простому человеку от понимания сути проблем не легче. Казахстанцы говорят, что сейчас на фоне роста цен вынуждены экономить буквально на всем. Люди перестали покупать некоторые продукты питания из-за дороговизны, экономят на бытовой химии и косметике, семейные пары, у которых есть дети, при нынешней зарплате начали экономить и на развлечениях.

"Мы уже экономим на всем, хотя работаем оба с мужем. Но мы работаем на частника, то есть никто нам оклад не индексирует. Как зарабатывали в месяц в начале пандемии 150 тыс. тенге, так и зарабатываем по сей день. А цены ведь растут, и не только на продукты, но и бытовую химию, одежду. Покупаем только самое необходимое – макароны, крупы, овощи. Фрукты покупаем редко. У нас трое мальчиков, двое из них – школьники. Старший в 9-м классе, средний – в 4-м. То есть у нас еще у обоих выпускной класс, а это дополнительные расходы", – говорит астанчанка Елена Бахова.

У другой столичной жительницы Розы Исламбековой – двое сыновей. Она говорит, что семья сейчас тоже живет в режиме жесткой экономии. Но больше всего ей не дает покоя то, что ее дети были вынуждены бросить спортивную секцию – оба занимались волейболом, но из-за высоких цен пришлось уйти.

Жительница Астаны Алма Акмуратова говорит, что последний год работают с мужем только на еду и одежду. У нее многодетная семья, старший сын – студент.

"Экономим уже даже на продуктах. Например, раньше сыры, помидоры, огурцы покупали постоянно, сейчас нечасто покупаем. То же мясо раньше постоянно покупали впрок, сейчас экономим. Экономим и на одежде", – посетовала она.

Тяжелее всего родителям, которые в одиночку воспитывают детей. В таком положении находится астанчанка Айгуль Каирова, которая без мужа воспитывает троих детей.

"Мы стали экономить на всем, потому что зарплата у меня осталась на прежнем уровне. Зарплата небольшая по столичным меркам. Ниже среднего. Я работаю у частника. Всем повышают, учителям, врачам, а частники своим работникам не повышают. Если раньше мы могли себе позволить купить говядину, то теперь обходимся курицей. Все подорожало за последние год-два. Меньше стали покупать фруктов, перешли на овощи – морковку, капусту. Да и они стали тоже недешевые. По вещам так же – где порвалось, стараюсь заштопать, зашить, чтобы дети еще немного походили хотя бы дома. Если раньше проводили время иногда с детьми в детских парках, то теперь не ходим туда. Тут работаю уже ради еды, не до веселья". Айгуль Каирова

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов говорит, что тоже сейчас вынужден экономить, но на крупных покупках. В целом, по его прогнозам, казахстанцы будут жить в режиме жесткой экономии еще пару лет, не меньше.

"Вряд ли экономика выправится за год-два, поэтому советую людям экономить", – посоветовал он.

Эксперт также отметил, что покупательская способность снизилась, в результате на рынок Казахстана заходят дешевые бренды по одежде и обуви.

"Выходом из сложившейся ситуации на уровне правительства станет сокращение бюджета на ненужные проекты, мегастройки. Нужно с точки зрения правительства меньше идти в бизнес и больше заниматься инфраструктурой, потому что в стране есть средний класс и богатые люди, которые хотят заниматься бизнесом, но им достаточно сложно конкурировать с государством. Самое главное для правительства – облегчить жизнь бизнесу, и тогда, может быть, в течение трех-пяти лет, я бы сказал, экономика выправится". Расул Рысмамбетов

С ним солидарен экономист Айдар Алибаев. Он отметил, что мировое сообщество воспринимает страну как богатую, а население тем временем покупает продукты в кредит.

"Я знаю, и не понаслышке, хорошо знаю, с какими проблемами сталкивается народ. Люди покупают продукты в кредит. Когда говоришь об этом иностранцам, они думают, что это шутка. Почему? Потому что это настолько невероятно, тем более что Казахстан в общемировом понимании не относится к категории беднейших стран. Наоборот. Я много общался с иностранцами, и у всех реакция на Казахстан, как страну, переполненную природными ресурсами, переполненную нефтью и в которой, правда, и очень сильная коррупция. Но ни у кого Казахстан не ассоциируется с беднейшими или просто бедными странами", – говорит он.

Но факт, заявил эксперт, остается фактом: среднестатистический житель Казахстана тратит на продукты 60-70% своих доходов с тенденцией на увеличение. Тогда как в Германии на продуктовую корзину тратят от 8 до 10% доходов. В России в текущей ситуации, по его оценке, инфляция ниже, чем в Казахстане.

"Это сравнение не в пользу нашей страны, не в пользу наших чиновников, которые кроме воровства ничем не занимаются. Инфляция стабильно растет, девальвация непонятным образом остановилась, а даже, наоборот, тенге укрепляется, но это временное нынешнее положение, тенденция на девальвационные ожидания очень высокие, доходы населения не растут. Правительство ничего не делает для того, чтобы каким-то образом изменить вектор экономического развития в сторону улучшения жизни народа, и сейчас у населения стабильно и постепенно ухудшается качество жизни. Это означает, что люди будут экономить на всем". Айдар Алибаев

Речь, по его словам, не идет о покупке автомашины, недвижимости и предметов роскоши. Люди экономят на одежде, обуви, на предметах первой необходимости. На первый план в статье расходов выходят продукты питания, услуги ЖКХ и расходы на детей.

Также он обратил внимание, что продуктовая корзина казахстанцев падает как в ценовом выражении, так и в ассортименте. Люди все больше покупают крупы и картофель, а дорогие продукты остаются на полках. Соответственно, казахстанцы получают с пищей меньше калорий и витаминов, что влияет на их здоровье.

Выходом из ситуации, по мнению Алибаева, станет шаг к серьезным изменениям, решительные действия правительства и искоренение коррупции.

Он предлагает уменьшить налоги и создать комфортную среду для развития бизнеса, убрав все регламентации, штрафы и пени, дать возможность людям проявлять инициативу.

"Эти шаги дадут жить стране буквально через полгода – год, а они сегодня как железные обручи на теле казахстанцев, они не дают ни дышать, ни шевелиться, ни развиваться. Снимите эти обручи, потому что они все одеты искусственно. А сейчас ситуация, подобно кариесу – если ничего не делать, то зуб сгниет. А власти заняли позицию, что авось само пройдет. Но без реальных, эффективных и действенных мер в направлении серьезных экономических изменений ситуация сама не изменится. Сейчас у нас страна напоминает хронику пикирующего бомбардировщика", – резюмировал Айдар Алибаев.

Ранее экономист Расул Рысмамбетов рассказал, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане.

Между тем в Казахстане планируется рост цен на ГСМ. Премьер-министр страны назвал эту меру вынужденной. Он также признал, что рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию.

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на сколько могут повыситься тарифы на коммунальные услуги в стране.