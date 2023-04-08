Роман Скляр: Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах недопустимы

Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены 8 апреля на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

"Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не «церемониться» и наказывать по всей строгости закона. "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", – сказал он.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что в настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тыс. тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тыс. тонн. Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тыс. тонн, а прогнозное потребление – около 510 тыс. тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.



По данным министра, на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества – 3 163 объекта. Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.

Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.

Фото: primeminister.kz

По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.



Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю было проанализировано более 3 тыс. заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи. Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимаются меры реагирования.



О ситуации в регионах и принимаемых мерах также доложили заместители акимов Туркестанской области, городов Алматы и Шымкент.

7 апреля в Минэнерго сообщили, что в Алматинскую область направят дополнительные объемы дизтоплива.

3 апреля стало известно, что цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане:

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);

а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).

По мнению премьер-министра Алихана Смаилова, это непростое решение, его принимают вынуждено. Он уточнил, что цены на топливо повысят в Казахстане из-за его массового вывоза частниками.

