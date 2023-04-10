Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев сделали совместное заявление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев сделали совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева совершил официальный визит в Республику Казахстан, передает Акорда.

В ходе переговоров, прошедших в дружеской и доверительной атмосфере, главы государств обсудили состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Главы государств, с удовлетворением подчеркивая позитивную динамику казахстанско-азербайджанских отношений, подтверждая свою приверженность Договору о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 мая 2005 года, а также Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 августа 2022 года, заявляют о нижеследующем:

1. Отношения между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой (далее – Стороны), основанные на общей истории, языке, культуре и традициях, тесных политических, экономических и культурно-гуманитарных связях, отвечают коренным интересам братских народов обоих государств.

В этой связи Стороны продолжат развивать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения на основе твердой поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга.

2. Стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах укрепления мира, стабильности и безопасности и с этой целью всемерно содействовать продвижению мирных инициатив друг друга. Стороны будут и далее координировать действия в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, Организации Исламского Сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств и других международных и региональных организаций, членами которых они являются, и оказывать поддержку друг другу.

3. Стороны будут способствовать повышению потенциала Организации тюркских государств, ее роли и авторитета на международной арене, а также продвижению инициативы по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и реализации инициатив Республики Казахстан, озвученных в рамках председательства в данной Организации.

4. Стороны будут обмениваться информацией и опытом по проблематике, связанной с биологической безопасностью.

5. В целях реализации пункта 7 Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 августа 2022 года главы двух государств утверждают Положение о Высшем межгосударственном совете Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

6. Стороны, подчеркивая важность углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, с удовлетворением отмечают поступательный рост взаимной торговли.

Соглашаясь с эффективностью практики проведения заседаний Совместной казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Делового совета, обмена торговыми миссиями, поручают правительствам Сторон исследовать новые возможности для укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Стороны в целях раскрытия экономического потенциала обоих государств будут и далее содействовать реализации Комплексной программы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы.

7. Азербайджанская сторона в рамках целенаправленной работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий Азербайджанской Республики приветствует проявленную казахстанской стороной заинтересованность и выражает готовность оказать содействие казахстанским партнерам и инвесторам принять участие в реализации инфраструктурных проектов.

8. Стороны подтверждают необходимость реализации совместных усилий, направленных на защиту Каспийского моря, в части смягчения динамики последствий его обмеления, а также охрану биоразнообразия.

9. Стороны также подтверждают, что дальнейшее взаимодействие стран региона в эффективном решении вопросов в транспортно-транзитной сфере отвечает общим интересам и находится в числе приоритетов национальных транспортных стратегий. Важнейшим направлением этого является Транскаспийский Средний коридор "Восток – Запад" (далее – "Средний коридор").

В этой связи, Стороны высоко оценивают принятие на Министерской встрече по Транскаспийской взаимосвязанности 25 ноября 2022 года в Актау Дорожной карты по синхронному устранению "узких мест" и развитию "Среднего коридора" на 2022–2027 годы. Считают необходимым обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий согласно данному документу.

10. Стороны поддерживают реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и будут оказывать содействие скорейшему завершению работ по совместному строительству по дну Каспийского моря волоконно-оптических линий связи, соединяющих Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику.

11. Стороны отмечают важность расширения сотрудничества в сфере цифрового развития, в том числе использования систем электронного документооборота и электронных подписей.

12. Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в том числе в сфере транспортировки энергоресурсов. Выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики.

13. Стороны договорились последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации.

Стороны, позитивно оценивая практику обмена творческими коллективами в целях популяризации самобытных культур двух народов, выражают готовность проведения Дней культуры Казахстана в Азербайджане в 2023 году, а также Декады культуры Азербайджана в Казахстане.





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Стороны отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил Главу Казахстана посетить Азербайджанскую Республику с визитом в удобное для него время.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Настоящее Совместное заявление подписано в г. Астане 10 апреля 2023 года на казахском и азербайджанском языках.