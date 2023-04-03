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Кудебаев официально границу не пересекал – Погранслужба РК

экс-глава ДП Фото: пресс-служба МВД РК
Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд и был объявлен в розыск.

9 марта его госпитализировали в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

Однако 3 апреля сообщалось, что его уже нет в стране.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

Прокурор 28 февраля запросил для бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева девять лет лишения свободы.

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

Елена Беляева
ДП Алматы Кудебаев Серик Алматы
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