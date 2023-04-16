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Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы по северным соседям

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы по северным соседям Фото: freepik
Южная Корея открыла предупредительные выстрелы по северокорейскому кораблю, пересекшему морскую границу, сообщает Zakon.kz.

Объединенный комитет начальников штабов Юга (JCS) заявил, что они произвели предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения, чтобы выдворить северокорейский патрульный катер, который нарушил Северную ограничительную линию, де-факто морскую границу.

Во время операции южнокорейское патрульное судно столкнулось (военные назвали это "небольшой контакт") с находящимся поблизости китайским рыболовным судном из-за плохой видимости. Это привело к легким травмам среди южнокорейского экипажа.

С 1990-х годов Пхеньян оспаривает NLL, составленную в конце Корейской войны 1950–1953 годов, утверждая, что она должна лежать далеко на юге.

Пхеньян пригрозил военными действиями, поскольку войска Южной Кореи и США проводят свои ежегодные весенние учения с марта, назвав их репетицией ядерной войны.

На днях в КНДР провели испытание новой баллистической ракеты.

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Мухит Турсынали
Северная Корея Южная Корея
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