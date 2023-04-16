Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы по северным соседям

Южная Корея открыла предупредительные выстрелы по северокорейскому кораблю, пересекшему морскую границу, сообщает Zakon.kz.

Объединенный комитет начальников штабов Юга (JCS) заявил, что они произвели предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения, чтобы выдворить северокорейский патрульный катер, который нарушил Северную ограничительную линию, де-факто морскую границу.

Во время операции южнокорейское патрульное судно столкнулось (военные назвали это "небольшой контакт") с находящимся поблизости китайским рыболовным судном из-за плохой видимости. Это привело к легким травмам среди южнокорейского экипажа.

С 1990-х годов Пхеньян оспаривает NLL, составленную в конце Корейской войны 1950–1953 годов, утверждая, что она должна лежать далеко на юге.



Пхеньян пригрозил военными действиями, поскольку войска Южной Кореи и США проводят свои ежегодные весенние учения с марта, назвав их репетицией ядерной войны.

На днях в КНДР провели испытание новой баллистической ракеты.