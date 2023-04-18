Родственники погибших при взрыве в Жанаозене назвали свою версию трагедии

Родственник погибших при взрыве газа в Жанаозене считает, что причиной трагедии стала некачественная прокладка водопроводных труб во дворе. По его словам, рабочие при этом задели газопровод, сообщает Zakon.kz.

Соседи подтверждают, что несколько недель назад в их дворе водопроводчики меняли трубы, передает КТК.

"Во время прокладки этого водовода мой брат возмущался. Где-то неделю назад сказал, что на пересечении у них появился газопровод. И они проложили поверх газопровода этот водопровод, трубу саму. Они ее просто тупо положили и взяли закопали. И брат ходил, возмущался, им сказал: "Неправильно сделали". Они никак не отреагировали на это все". Родственник погибших Нурлан Исатаев

По словам чиновников, делать выводы рано. Сейчас работает специальная комиссия, куда вошли специалисты из других регионов. Но жалоб на неудачный ремонт во дворе официально, не поступало.



"Насчет этого сейчас в данный момент экспертную организацию уже привлекли. Завтра ожидается приезд из Алматы и Актюбинской области. Насчет этого мы будем ждать заключения экспертов". Заместитель акима г. Жанаозена Жансеит Кайнарбаев

В доме было 12 квартир. Четыре из них взрыв сровнял с землей. В остальных выбиты стекла и разрушен пол.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Число погибших достигло четырех человек, пострадали шестеро.



Ранее начальник Управления государственного пожарного контроля МЧС РК заявил, что предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси.

На данный момент, пятеро пострадавших находятся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

