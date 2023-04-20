Названа версия, как Кудебаев сбежал из Казахстана

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Ерлан Алдажуманов рассказал, как экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев сбежал из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, рабочая версия, что он ушел через горы.

"У него недалеко в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники тоже есть", – сказал он.

Он напомнил, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

"Какая бы информация не пошла, я уже не смогу ее вам предоставить в соответствии с УПК. У меня группа работает, следствие идет. Следствие – отдельно, наше служебное разбирательство – отдельно. Единственное, мы ждем от наших коллег из Кыргызстана. Ведет Генпрокуратура КР – возбудили уголовное дело по данному факту", – рассказал Алдажуманов.

Он также сказал, что они не могут пока предоставить информацию.

"Поймите, по данному делу лучше мне вообще никак не распространяться, потому что идет следствие. Я всех новых данных не знаю, меня не знакомят, потому что досудебное расследование ведет Генпрокуратура Казахстана", – резюмировал глава Погранслужбы Казахстана.

12 апреля 2023 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Кудебаева. По последней информации, из Бишкека Кудебаев улетел в Стамбул.



Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд и был объявлен в розыск. Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев официально границу не пересекал.

9 марта2023 года его госпитализировали в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.



13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".



