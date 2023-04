Джо Байден призвал "лизнуть весь мир"

Президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию допустил очередную оговорку, либо как то неудачно закончил свою речь, призвав присутствующих "лизнуть мир", сообщает Zakon.kz

"Благослови вас Бог и пойдёмте лизнём мир. Давайте сделаем это", - сказал Джо Байден, заканчивая своё выступление в замке Дублина.

Телеканал RT также сообщил, что ранее британские СМИ посоветовали ему не отклоняться от написанного текста во время выступлений. Они призвали к этому после того, как американский президент, выступая в ирландском городе Дандолк, перепутал новозеландскую сборную по регби (All Blacks) с британской военизированной организацией (The Black and Tans), которая жёстко боролась с противниками Лондона во время войны за независимость Ирландии в 1919 -1921 годах.

Sky News назвал эту оговорку "крайне неудачной".