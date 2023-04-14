Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джо Байден призвал "лизнуть весь мир"

Джо Байден призвал "лизнуть весь мир" Фото: скриншот с видео
Президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию допустил очередную оговорку, либо как то неудачно закончил свою речь, призвав присутствующих "лизнуть мир", сообщает Zakon.kz

"Благослови вас Бог и пойдёмте лизнём мир. Давайте сделаем это", - сказал Джо Байден, заканчивая своё выступление в замке Дублина.

Телеканал RT также сообщил, что ранее британские СМИ посоветовали ему не отклоняться от написанного текста во время выступлений. Они призвали к этому после того, как американский президент, выступая в ирландском городе Дандолк, перепутал новозеландскую сборную по регби (All Blacks) с британской военизированной организацией (The Black and Tans), которая жёстко боролась с противниками Лондона во время войны за независимость Ирландии в 1919 -1921 годах.

Sky News назвал эту оговорку "крайне неудачной".


Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы

В Алматы пройдут антитеррористические учения

Имитация голосов птиц и зверей: солдат Нацгвардии обладает удивительным талантом

Елена Вебер
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда
Крупный ресторан сносят в Алматы
Токаев назначил зампредседателей КНБ
Токаев назначил зампредседателей КНБ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления