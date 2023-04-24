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В Канаде политики-мужчины надели розовые туфли для поддержки женщин

Акция в Канаде Фото: Twitter/karinagould
Пользователи Twitter обрушились с критикой на мужчин-законодателей Канады, которые прошли по залу в розовых туфлях на высоком каблуке, чтобы призвать мужчин и мальчиков помочь в борьбе с насилием в отношении женщин, сообщает Zakon.kz.

Члены канадского парламента надели туфли на каблуках в рамках мероприятия "Надежда на высоких каблуках", спонсируемого Halton Women's Place, женским приютом в Онтарио, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

"Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. "Надежда на каблуках" - это мероприятие, распространяющее информацию о насилии в отношении женщин и призывающее мужчин и мальчиков стать частью решения проблемы. Мы надели их фирменные розовые каблуки в поддержку этого важного дела".министр транспорта Канады Омар Альгабра


Член парламента от либеральной партии Карина Гулд также сообщила о мероприятии в Twitter и поделилась фотографиями своих коллег-мужчин в туфлях на каблуках розового цвета.

"Обучение мужчин и мальчиков – это часть решения проблемы, и все мы обязаны положить конец гендерному насилию".Карина Гулд

Однако не все поддержали именно такую форму поддержки в борьбе с насилием против женщин. Ветеран спецназа армии США Джим Хэнсон написал, что "они выглядят, как мужчины, но они не мужчины".

Главный редактор Red State Бен Кью заявил, что эта акция "скорее приведет к увеличению числа случаев насилия".

Канадский политик, основатель и лидер Народной партии Канады Максим Бернье спросил у женской аудитории Twitter, почувствовали ли они себя в большей безопасности после этой акции.

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