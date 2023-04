В Канаде политики-мужчины надели розовые туфли для поддержки женщин

Члены канадского парламента надели туфли на каблуках в рамках мероприятия "Надежда на высоких каблуках", спонсируемого Halton Women's Place, женским приютом в Онтарио, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин.



Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu