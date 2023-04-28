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Главное за день: Серику Кудебаеву вынесли приговор в Талдыкоргане, какие изменения ждут казахстанцев в мае

Кудебаеву вынесли приговор, в Жанаозене скончались пострадавшие от взрыва Фото: Zakon.kz, пресс-служба МВД РК
В Талдыкоргане вынесли приговор бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, какие изменения ждут жителей Казахстана в мае, сообщает Zakon.kz

Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Приговор:

  • Признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), пунктом 1, части 2 статьи 146 ("Пытки") УК РК;
  • Назначено 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на 10 лет;
  • Назначено наказание в учреждении УИС средней безопасности;
  • Внесено представление президенту о лишении Кудебаева спецзвания генерал-майора полиции и госнаград "Данқ" и "Айбын" II степени.Для поимки беглого генерала, подключили силы Интерпола, а в Министерство юстиции Турции направили материалы по экстрадиции экс-главы ДП Алматинской области.

Стоит отметить, что приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно,

Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2023 года

Что важного важного изменится в законодательстве:

  • Внесены изменения в конституционные законы по вопросам административной реформы в РК;
  • Увеличен срок наказания за призывы к неподчинению законным требованиям властей и к массовым беспорядкам;
  • Установлен верхний предел госпошлины по имущественным искам 10 тыс. МРП для физлиц, 20 тыс. МРП для ЮЛ
  • Вводятся в действие поправки по вопросам ЖКХ;
  • Ужесточается административная ответственность за нарушение земельного законодательства
  • Важные изменения в правилах авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов. В частности, установлен специальный срок исковой давности по договору перевозки – 2 года;
  • Новые правила проезда по платным дорогам Казахстана многое другое.

Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве в Жанаозене

Пострадавшие 46- и 51-летние мужчины, которые были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене, скончались.

По словам врачей многопрофильной больницы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

"К сожалению, врачам не удалось их спасти, их состояние было крайне тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким", – рассказали в пресс-службе областной больницы.

Какие продукты подорожали в Казахстане за неделю

За неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. А в годовом выражении – на 10,7%, рассказали в Бюро национальной статистики.

Средняя цена на некоторые товары на 25 апреля:

  • кефир, 2,5% – 399 тенге/литр;
  • сахар – 442 тенге/кг;
  • рожки – 315 тенге/кг.

Цены на продукты немного подросли, а именно: на молоко, кефир, рис, морковь, лук, капусту, масло, мясо, яйца и соль.

В Казахстане разработали новые правила деятельности торговых рынков

Комитет торговли МТИ РК разработал новые правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на все субъекты и объекты торгового рынка.

Так, говорится, что торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются субъектами торговой деятельности через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории торгового рынка согласно схеме торгового рынка и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы уполномоченного органа.

Токаев ратифицировал Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", сообщает Zakon.kz.

20 апреля депутаты Сената ратифицировали Соглашение.

По словам депутата Алишера Сатвалдиева, закон направлен на установление правовой основы и урегулирования отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.

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