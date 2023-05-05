День Победы в Алматы: опубликован список мероприятий

Какие мероприятия пройдут в Алматы в честь Дня Победы? Об этом корреспонденту Zakon.kz 5 мая 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

9 мая в 9:30 в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится официальное открытие церемонии возложения цветов возле Мемориала Славы к Вечному огню с участием ветеранов ВОВ.



Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, состоится на площади парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в 11:00. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и песни послевоенных лет.

В городе будет организована церемония возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, Р. Кошкарбаева, памятникам А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, мемориалам "Вечная память сынам Отчизны" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие.

Празднование Дня Победы также состоится в сквере им. Ш. Валиханова и на Жибек Жолы – Панфилова с 11:00. Концерты пройдут с участием артистов "Алматы әуендері", солистов театра КНАТОБ им. Абая, музыкальных групп.

Акиматом города будет организована раздача 50 тыс. лент "Жеңіс лентасы". Получить их можно будет в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральном парке культуры и отдыха и других местах, где пройдут мероприятия.

В школах и колледжах пройдут тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.

В рамках празднования в онлайн-формате состоится акция-марш "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым"). Акция пройдет на специальной платформе "Ер есімі – ел есінде", где можно будет увидеть информацию о героях-казахстанцах.

Также с участием акима Алматы, его заместителей и районных акимов запланировано поздравление участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".

Торжественные мероприятия ко Дню Победы состоятся во всех районах города.

Алатауский район

Возложение цветов к памятнику "Ер есімі – ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10:00 перед зданием районного акимата по ул. Жанкожа Батыра, 26.

Праздничное мероприятие ко Дню Победы и дню Защитника Отечества пройдет 7 мая в 11:00 в Атлетической деревне.

Телефон для справок: 8 747 419 60 56 – Алмат Сайлибаев, специалист отдела культуры аппарата акима Алатауского района.

Алмалинский район

Концертная программа, посвященная Дню Победы в Великой отечественной войне, состоится 9 мая в 11:00 в сквере им. А. Молдагуловой и М. Маметовой.

Телефон для справок: 8 701 794 77 37 – Алмасбек Курмангалиев, главный специалист отдела культуры аппарата акима Алмалинского района.

Ауэзовский район

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в 11:00 в парке отдыха Family Park.

Телефон для справок: 8 777 394 0808 – Рабик Шакир, главный специалист отдела культуры и развития языков аппарата акима Ауэзовского района.

Жетысуский район

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в 11:00 в парке "Гүлдер".

Телефон для справок: 8 701 993 1113 – Асемгуль Батыргереева, пресс-секретарь аппарата акима Жетысуского района.

Наурызбайский район

8 мая в 9:00 у памятника "Мәңгілік алау" в мкр. Таусамалы, по ул. Жандосова, 2, состоится возложение цветов с участием акима района, ветеранов ВОВ и Афганской войны, тружеников тыла и борцов Декабрьских событий. С 11:00 до 14:00 состоится районное поздравление четырех ветеранов на дому. Также для них будет организован военный парад с духовым оркестром.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы "Ерлік ізі өшпейді", состоится 9 мая в 11:00 перед зданием районного акимата по адресу: мкр. Шугыла, 347.

Телефон для справок: 8 747 183 5668 – Салима Якупбаева, пресс-секретарь аппарата акима Наурызбайского района.

Турксибский район

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в 11:00 в парке им. С. Сейфуллина.

Телефон для справок: 8 775 138 2877 – Канат Алимбетов, руководитель отдела культуры и развития языков аппарата Турксибского района.

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О том, что ежегодная акция-марш "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым") в Алматы пройдет в онлайн-формате, стало известно 4 мая 2023 года. По словам зампредседателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурата Абдушкурова, такое решение было принято в связи со сложностями в геополитической мировой ситуации. Он считает, что в 2024 году марш пройдет офлайн.

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