Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Белиз может отказаться от подданства Великобритании

премьер-министр Белиза Фото: wikimedia
Премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо подверг резкой критике отказ премьер-министра Великобританиии Риши Сунака извиниться за роль Королевства в трансатлантической работорговле. Он заявил, что Белиз может стать следующим членом Содружества, который станет республикой, сообщает Zakon.kz.

Выступая в столице Белиза, Бельмопане, Джонни Брисеньо утверждал, что британское правительство несет моральную ответственность за зверства рабства, и добавил к призывам англоязычных стран Карибского бассейна о финансовой компенсации со стороны Великобритании.

"Я думаю, что Сунак несет моральную ответственность за то, чтобы иметь возможность, по крайней мере, принести извинения. Он должен лучше понимать это из-за своего происхождения. Когда вы читаете и слышите о грабежах, которые происходили на земле его предков, я считаю, что он должен был принести извинения".Джонни Брисеньо

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда высокопоставленный член правительства Ямайки заявил, что после коронации начнется процесс избрания главы государства.

Сунак, родители которого являются выходцами из индийской провинции Пенджаби, на прошлой неделе заявил в парламенте, что не будет извиняться за роль Великобритании в рабстве и колониализме.

Отвечая на вопрос члена парламента от лейбористов Белла Рибейро-Адди, он сказал: "Нет. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы, конечно, понять нашу историю и все ее части, не убегать от нее, а прямо сейчас убедиться, что у нас есть общество, которое является инклюзивным и терпимым к людям любого происхождения".

Джонни Брисеньо, возглавляющий левоцентристскую партию Белиза "Народное единство", вступил в должность в 2020 году, а в 2021 году принял парламентскую резолюцию, обязывающую правительство добиваться от Великобритании возмещения ущерба "от имени бывших рабов и их потомков Белиза".

Расположенная в Центральной Америке, бывшая британская колония является членом межправительственной организации Caricom, объединяющей 20 стран Карибского бассейна.

Эта организация давно выступает за репарационное правосудие, и ее комиссия по репарациям утверждает, что европейские правительства, связанные с рабством и колониализмом, должны следовать плану из 10 пунктов, который включает публичные извинения, обязательства по образовательным программам и списание национальных долгов.

Белиз является одним из 14 членов Содружества наций, где король Великобритании остается символическим главой государства. Это единственная страна в Содружестве, которую король Чарльз III никогда не посещал.

Белиз на коронации короля будет представлять генерал-губернатор страны дама Фройла Цалам.

В 2022 году правительство Белиза одобрило законопроект о создании конституционной комиссии. Комиссия, в которую входят представители многих гражданских групп, а также двух основных политических партий Белиза, рассмотрит широкий спектр вопросов реформы, включая вопрос о том, следует ли сделать страну республикой.

Такой шаг получил двухпартийную поддержку, и Белиз сейчас является единственной карибской страной в Содружестве, где корона может быть снята парламентским голосованием, а не референдумом.

Перед коронацией Чарльза III в обществах некоторых государств-членов Содружества наций подняли вопрос об изменении формы государственного управления. Ранее о возможной независимости от британской короны высказывались премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, премьер-министр Гренады Дикон Митчелл, министр по правовым и конституционным вопросам Ямайки Марлен Малаху Форте. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что даст присягу королю Великобритании, несмотря на свои взгляды.

Читайте также

Президент Сербии заявил о желании вернуть смертную казнь

Премьер-министр Австралии присягнет на верность королю Чарльзу III, несмотря на взгляды о независимости

Южноафриканцы потребовали от Чарльза III вернуть крупнейший в мире алмаз чистой огранки

Данияр Кунафин
Чарльз III Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления