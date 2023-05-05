Белиз может отказаться от подданства Великобритании

Премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо подверг резкой критике отказ премьер-министра Великобританиии Риши Сунака извиниться за роль Королевства в трансатлантической работорговле. Он заявил, что Белиз может стать следующим членом Содружества, который станет республикой, сообщает Zakon.kz.

Выступая в столице Белиза, Бельмопане, Джонни Брисеньо утверждал, что британское правительство несет моральную ответственность за зверства рабства, и добавил к призывам англоязычных стран Карибского бассейна о финансовой компенсации со стороны Великобритании.



"Я думаю, что Сунак несет моральную ответственность за то, чтобы иметь возможность, по крайней мере, принести извинения. Он должен лучше понимать это из-за своего происхождения. Когда вы читаете и слышите о грабежах, которые происходили на земле его предков, я считаю, что он должен был принести извинения". Джонни Брисеньо

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда высокопоставленный член правительства Ямайки заявил, что после коронации начнется процесс избрания главы государства.

Сунак, родители которого являются выходцами из индийской провинции Пенджаби, на прошлой неделе заявил в парламенте, что не будет извиняться за роль Великобритании в рабстве и колониализме.

Отвечая на вопрос члена парламента от лейбористов Белла Рибейро-Адди, он сказал: "Нет. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы, конечно, понять нашу историю и все ее части, не убегать от нее, а прямо сейчас убедиться, что у нас есть общество, которое является инклюзивным и терпимым к людям любого происхождения".

Джонни Брисеньо, возглавляющий левоцентристскую партию Белиза "Народное единство", вступил в должность в 2020 году, а в 2021 году принял парламентскую резолюцию, обязывающую правительство добиваться от Великобритании возмещения ущерба "от имени бывших рабов и их потомков Белиза".

Расположенная в Центральной Америке, бывшая британская колония является членом межправительственной организации Caricom, объединяющей 20 стран Карибского бассейна.

Эта организация давно выступает за репарационное правосудие, и ее комиссия по репарациям утверждает, что европейские правительства, связанные с рабством и колониализмом, должны следовать плану из 10 пунктов, который включает публичные извинения, обязательства по образовательным программам и списание национальных долгов.

Белиз является одним из 14 членов Содружества наций, где король Великобритании остается символическим главой государства. Это единственная страна в Содружестве, которую король Чарльз III никогда не посещал.

Белиз на коронации короля будет представлять генерал-губернатор страны дама Фройла Цалам.

В 2022 году правительство Белиза одобрило законопроект о создании конституционной комиссии. Комиссия, в которую входят представители многих гражданских групп, а также двух основных политических партий Белиза, рассмотрит широкий спектр вопросов реформы, включая вопрос о том, следует ли сделать страну республикой.

Такой шаг получил двухпартийную поддержку, и Белиз сейчас является единственной карибской страной в Содружестве, где корона может быть снята парламентским голосованием, а не референдумом.