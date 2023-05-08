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Байден приказал приспустить флаги США в связи с трагедией в Техасе

Приказал приспустить флаги США в связи с трагедией в Техасе Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаг страны над Белым домом, а также всеми государственными зданиями и площадями в связи со стрельбой в торговом центре Техаса, в результате которой погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Приказываю наполовину опустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом, всеми государственными зданиями и площадями, военными постами и морскими базами, всеми морскими судами федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории США", — говорится в заявлении Байдена.

Уточняется, что флаги страны приспустят также во всех посольствах, а также иных административных зданиях по всему миру. 

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