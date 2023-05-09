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Токаев вылетел из России в Казахстан

Токаев вылетел из России в Казахстан Фото: Акорда
Президент вылетел из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства вылетел в Россию 8 мая, побывав там не более суток.



Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.

После Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, где где похоронен его дядя.

Также глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату.

9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени в Москве прошел парад Победы. Президент Казахстана побывал и на нем.

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