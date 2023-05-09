Токаев вылетел из России в Казахстан
Фото: Акорда
Президент вылетел из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Глава государства вылетел в Россию 8 мая, побывав там не более суток.
Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.
После Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, где где похоронен его дядя.
Также глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату.
9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени в Москве прошел парад Победы. Президент Казахстана побывал и на нем.
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