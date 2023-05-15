Казахстанские школы могут оснастить металлоискателями

Первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на брифинге в СЦК рассказала, что предложение по обеспечению школ металлоискателями в настоящее время обсуждается с организациями образования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам первого вице-министра, до начала нового учебного года казахстанские школы должны будут довести работу по обеспечению своей безопасности до 100%. Также в настоящее время изучается предложение по использованию металлоискателей для поиска и предупреждения таких инцидентов, который случился в средней школе №4 города Петропавловска.

"На 100% организации образования сейчас имеют видеонаблюдение, более 80% подключены к центрам оперативного управдения, 74% – имеют специализированную охрану, тревожные кнопки установили более 94%. К 1 сентября на 100% по всем этим показателям работы у нас должны быть завершены. Касательно металлоискателей, то такое предложение внесено. Сейчас оно рассматривается. Обсуждается с педагогами, с организациями образования и какое решение будет принято, мы об этом проинформируем". Шолпан Каринова

7 марта 2023 года в кулуарах правительства министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обещал, что вопрос использования металлоискателей в школах вынесут на рассмотрение педагогического сообщества.

Также Шолпан Каринова проинформировала, какие меры приняты после трагедии в петропавловской школе.

"Скажу о принятых мерах со стороны акимата, управления образования области: соответствующие должностные лица привлечены к ответственности. Дополнительно выделено финансирование, чтобы обеспечить максимальную безопасность в организации образования. Установлены турникеты, установлена специализированная охрана в данной школе. И в принципе по всем организациям образования вопросы безопасности мы совместно в акиматами, управлениями образования, усиливаем. Есть поручение правительства о том, чтобы все эти мероприятия закончить до 1 сентября нового учебного года. Мы над этим сейчас работаем". Шолпан Каринова

13 февраля девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело.



Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно. 15 февраля девятиклассник был арестован на два месяца.