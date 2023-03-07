Идею установки металлоискателей в школах прокомментировал глава Минпросвещения

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах заседания правительства 7 марта 2023 года прокомментировал предложения по установке металлоискателей и лент досмотра на входе в школах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в первую очередь определены первоначальные меры для обеспечения безопасности школ - видеокамеры, подключение их к Центру оперативного управления, тревожные кнопки, лицензированная охрана.

"Но предложенную меру по металлоискателям необходимо обсудить с экспертным сообществом, насколько она может обеспечить безопасность. Если это действительно поможет усилить безопасность, почему бы не рассмотреть данный вопрос". Гани Бейсембаев

Журналисты отметили, что, прежде чем попасть в правительство и министерства, нужно пройти тщательный досмотр металлоискателями. Однако в школах такого нет. Работники СМИ предположили, что члены Кабмина свою безопасность ставят выше безопасности детей.

"Ничто не может быть выше безопасности наших детей. Поэтому в данном направлении премьер-министр дал поручение - максимально обеспечить безопасность наших детей. Эта работа будет продолжена, она требует огромных дополнительных мер. Это будет обсуждаться экспертным сообществом (по лентам. - Прим. ред.) Вы же знаете, любое новшество должно проходить общественное обсуждение. Не просто так - идея пришла и сразу внедрять. Если вы не против, мы можем вместе пройти по школам Астаны и вместе обсудить, посмотреть. Там на местах будет видно. Работа в данном направлении ведется". Гани Бейсембаев

Глава Минпросвещения добавил, что сейчас мониторинговая группа проверяет, насколько защищены казахстанские школы. Работу группа завершит 20 марта.





13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находились в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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7 марта на заседании правительства аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал о самочувствии детей, пострадавших во время нападения подростка на учеников школы №4 Петропавловска.