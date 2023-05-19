Как проводить родительское собрание в новом формате: опубликованы рекомендации

Опубликованы Методические рекомендации по проведению родительских собраний в новом формате в организациях среднего образования, разработанные Министерством просвещения РК и Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина, сообщает Zakon.kz.

Методические рекомендации предусматривают новые форматы проведения родительских собраний в школах и адресованы методистам отделов образования, руководителям общеобразовательных организации (директорам, заместителям директоров), классным руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам.

В документе говорится, что родительское собрание – это основная форма совместной работы педагога и родителей является средством повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в школе и дома. Главным предназначением является его согласование, координация и интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности ученика.

Также говорится, что это одна из основных форм связи школы с семьями учащихся и пропаганды педагогических знаний среди родителей, это школа воспитания родителей, формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив.

Родительское собрание также является важной и основной формой работы классного руководителя с родителями обучающихся и средством повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. В связи с этим нужно правильно его подготовить и провести.

Цели и задачи родительских собраний зависят от выбранной темы:

повышение педагогической культуры родителей;

пополнение арсенала знаний родителей по конкретному вопросу воспитания ребёнка в семье;

содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение их в жизнедеятельность класса/школы;

выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей;

интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности подростка;

пропаганда опыта успешного семейного воспитания;

профилактика неверных действий по отношению к подросткам со стороны родителей;

подведение итогов совместной деятельности педагогов, родителей и обучающихся за определенный период времени;

расширение педагогического кругозора родителей;

стимулирование их желания стать хорошими родителями;

организация совместных усилий по достойному образованию детей;

анализ и демонстрация учебных и других достижений обучающихся;

знакомство родителей с аналитическими материалами;

консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей;

обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций и т.д.

К основным функциям родительских собраний можно отнести информационную, просветительскую, обучающую, консультационную, профилактическую и координационную функции.

Информационная функция предполагает просвещение и информирование родителей по организации учебно-воспитательного процесса. Она реализуется в рамках монологической подачи информации или в форме ответов на значимые для участников вопросы.

Просветительская функция состоит в вооружении родителей актуальной для них информацией (ее значимость определяется на основе диагностики и изучения запросов родителей). Реализация данной функции предполагает использование таких форм как семинары, педагогические практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии участников.

Обучающая функция состоит в отработке практических навыков родителей по оказанию помощи ребенку в освоении образовательных программ, эффективному общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях.

Реализация этой функции предполагает: на первом этапе - просвещение по востребованной участниками проблеме, на втором этапе - тренинги, деловые игры, позволяющие моделировать поведение участников ситуациях семейного воспитания и другие формы погружения участников в проблему.

Консультационная функция реализуется как методическое и психолого-педагогическое консультирование.

Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, профессиональным выбором, подготовкой к экзаменам, снижением учебной мотивации, здоровьем детей.

Координационная функция состоит в объединении и регулировании действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития познавательной активности, самообразовательных умений, коммуникативной культуры, толерантности и других признаков успешной социальной адаптации школьников.

Виды родительских собраний

Родительские собрания можно разделить на следующие виды:

текущие: это традиционные собрания с обсуждением результатов успеваемости и планированию работы;

это традиционные собрания с обсуждением результатов успеваемости и планированию работы; инструктивные: направленные на выполнение положений образовательной организации;

направленные на выполнение положений образовательной организации; итоговые: подведение итогов определенного периода в обучении;

подведение итогов определенного периода в обучении; тематические: посвященные определенной теме, затрагивающей интересы большинства участников. Это могут быть и лектории для родителей, в том числе с выступлениями представителей учреждений профессионального образования.

В методических рекомендациях указывается, что сейчас очень много современных форм групповой работы, которые можно использовать и во время уроков, и во время собраний. Это помогает и продуктивно пообщаться в большой группе, и родители понимают, в каком формате педагог работает с их детьми. К групповым формам проведения родительских собрании можно отнести следующие виды, это - World cafe, brainstorming, ментальные карты, модерационные карты, кейс-технологии и др.

1. "The World Cafe" ("Мировое кафе") – метод, позволяющий организовать живое обсуждение, сфокусированную неформальную дискуссию. Является ценным помощником, когда необходимо в группе людей собрать информацию, произвести обмен знаниями, опытом, свободно поделиться идеями и мнением, услышать, что думают другие по поводу актуальных для организации или сообщества вопросов. Технология позволяет вовлечь в разговор каждого участника, формируя комфортную атмосферу открытости, непринужденности и психологической безопасности, когда можно говорить на равных.

Примеры ситуаций, которые можно использовать в родительских собраниях:

разработка идей для новой стратегии;

исследование причин проблемных ситуаций;

совместный поиск решений по важным вопросам;

формирование коллективного опыта, знаний;

обмен мнениями по разным вопросам;

решения комплексных проблем;

получения ответа на несколько вопросов;

принятия нестандартных решений;

объединения нескольких точек зрения;

планирования групповой работы,

подведения итогов проекта, конференции, обучения, года, обмена опытом.

2. Кейс технология – это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т.д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.

Кейс-метод является одним из методов инновационной технологии интерактивного обучения, в ходе которого формируются навыки совместной деятельности, так как участники активно погружаются в общение и поиск путей решения проблемы.

Целью кейс-метода является развитие способности находить решения проблем и умения использовать информацию.

3. Brainstorm (мозговой штурм, мозговая атака) – метод решения задач, в котором участники высказывают свои идеи, обсуждают максимальное количество идей решения задачи. Затем из полученных вариантов выбирают лучшие решения, которые могут быть использованы на практике.

Правила проведения мозгового штурма

1. Заранее сообщить родителям время и место проведения собрания, чтобы все могли запланировать свое время.

2. Заблаговременно запланировать тему, но не рассказывать участникам тему встречи заранее (суть мозгового штурма в рождении спонтанных предложений в процессе самого обсуждения).

3. Четко сформулировать задачу в начале встречи (если встреча посвящена новому мероприятию, нужно определить аспекты, которые будут обсуждаться, например, название мероприятия, основная концепция, стиль).

4. Все записывать (назначить секретаря, он должен записывать идеи на флипчарте или в блокноте).

5. В процессе обсуждения не критиковать и не позволять критиковать другим (в начале собрания озвучит правила: никто не перебивает, не критикует друг друга и принимать любые идеи).

6. Не собирать большую группу. Если группа большая, можно приглашать людей из разных направлений деятельности.

4. Использование ментальных карт на родительских собраниях.

4. Ментальная карта – это наглядное представление естественного течения мыслей от одной центральной идеи. Даже сам внешний вид этой схемы дает понять, что она помогает эффективно проводить мозговые штурмы, составлять конспекты, усваивать информацию и делать презентации.

5. Диспут (спор) – форма организации учебно-воспитательного процесса в учебном заведении по разрешению спорной проблемы путем публичного спора. Диспут организуется как широкое обсуждение, выслушивание разных точек зрения на заслушанный доклад, излагающий видение проблемы и ее решение. На диспуты приглашаются специалисты высшего ранга и заинтересованные лица.

Диспут - обмен мнениями по проблемам воспитания. Родители повышают свою педагогическую культуру при обсуждении важнейших проблем, учатся анализировать факты и явления, опираясь на свой жизненный опыт.



6. Педагогический консилиум – организационная форма взаимодействия педагогического коллектива, в рамках которой происходит разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения учащегося, определенных ученических групп и параллелей в процессе обучения и воспитания.



Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, группе, параллели, которой владеют педагоги, классные руководители, школьный медик, педагог-психолог, социальный педагог, и на основе целостного видения ученика (класса, параллели) разрабатывает и реализовывает общую линию его дальнейшего обучения и развития.

7. Тренинг – это система тренировок. Родительские тренинги с большой натяжкой можно отнести к собраниям. Это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить или улучшить взаимодействие с ребёнком, сделать его более доверительным.

Для того чтобы эффективность тренинга была высокой, в нем должны активно участвовать оба родителя. Тренинг дает расширение кругозора, новые инструменты, изменение отношения (из-за получения новой информации). Позитивного жизненного опыта на основе проигрывания жизненных ситуаций и получения обратной связи. Убеждений и ценностей на основе полученного опыта.



8. День открытых дверей – как родительское собрание.



Это день, когда все желающие приглашаются в организацию образования для ознакомления со школой. Это отличная возможность познакомиться с педагогическим составом, администрацией школы. На дне открытых дверей есть возможность задать все интересующие вопросы касающиеся условий обучения и дополнительного образования.



9. Круглый стол – это, по сути, собрание-беседа, на котором происходит обмен мнениями по специальным вопросам с участием различных специалистов. Чтобы оправдать такую форму проведения собрания, участники собрания могут располагаться за "круглым" столом.

На родительское собрание, проводимое в форме круглого стола, можно приглашать психологов, социальных педагогов, врача, логопеда, представителей родительской и педагогической общественности, администрацию школы. Эта форма собрания позволяет обсуждать любые наболевшие вопросы, узнать мнения всех участников собрания.



10. Собрание-конференция – это расширенное родительское собрание.

Конференция проводится с участием представителей различных организаций (детская поликлиника, комиссия по делам несовершеннолетних, консультативные психологические центры, госавтоинспекция и т.п.), интересующих родителей, администрации школы, психологов, социальных педагогов. Родители имеют возможность услышать компетентные ответы из уст профессионалов.

Особенностью собрания-конференции является то, что она принимает определенные решения и может определять комплекс мероприятий по выполнению решений.

Родительские конференции должны готовиться основательно, с обязательным привлечением участников конференции. Предварительно можно провести социологические или психологические исследования по проблеме конференции и их анализ, а затем использовать результаты исследований при проведении конференции. Родители, как активные участники конференций, могут тоже подготовить анализ проблемы с позиций собственного опыта.



11. Собрание-семинар (семинар-практикум) – групповые практические занятия под руководством педагога.

На родительском собрании, проводимом в форме семинара, учитель выступает в роли преподавателя, а родители - в роли студентов, которые коллективно пытаются решить ту или иную поставленную задачу практическим путем.

Проведение родительского собрания в форме семинара требует предварительной "теоретической" работы с родителями. Целесообразно дать родителями информационные материалы для ознакомления с тем, чтобы на собрании они могли не только обсудить пути решения проблемы, но и поучиться применять полученную информацию на практике.

12. Собрание организационно-деятельностная игра – это такой вид деятельности, когда поставленная проблема решается в процессе игры, а ее участники примеряют на себя различные роли и пытаются увидеть проблему глазами разных людей.

В ходе игры участники ищут пути и способы решения проблемы, объединившись в группы, например, "дети", "администрация школы", "учителя", "родители", "эксперты". Каждая группа готовит свой анализ проблемы и излагает способ решения. В результате коллективного анализа проблемы находится одно или несколько её решений.

13. Педагогическая мастерская – это, всем известно, место, где работают мастера своего дела. Учитель может организовать родительское собрание в форме педагогической мастерской, где "мастера"- родители, "мастера" - учителя поделятся своими умениями, покажут педагогические приёмы, способствующие развитию личности ребёнка. Участники мастерской могут примерить на себя те или иные роли, что поможет раскрытию их творческих способностей.

14. Родительский ринг – площадка для бокса, поэтому и родительское собрание в форме ринга - своего рода состязание.

Здесь могут состязаться, к примеру, две семьи, отвечая на вопросы по педагогическим проблемам. У соревнующихся родителей, могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть родительской аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает аплодисментами. Судьями в родительских рингах могут выступать учащиеся класса, родители, педагоги.

15. Интеллектуальный марафон - подразумевает какую-либо продолжительную деятельность.

Учитывая это, родительское собрание в форме интеллектуального марафона можно планировать в том случае, если проблема, обсуждаемая на родительское собрание, требует достаточно длительного обсуждения, и если у учителя есть достаточный запас информации для этого обсуждения. Интеллектуальный марафон требует серьёзной подготовки.

В заключительной части документа говорится, что изменение традиционного формата родительского собрания на новый формат является необходимым требованием нынешнего времени. Для этого нужна активная позиция родителей.

Разработчики рекомендаций также отмечают, что родительское собрание должно включать в себя образовательный аспект для родителей. Опыт показывает, что во многом успех обучения зависит от уровня и образа жизни семьи, умения родителей создать комфортную атмосферу в семье.





