Выпустили фильм про визит Токаева в Китай

Документальный фильм "Золотая дружба", снятый в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай, покажут по телевидению, сообщает Zakon.kz.

Документальный фильм, снятый телерадиокомплексом президента РК, посвящен итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в период с 17 по 19 мая.

Материал по теме Как встретили Токаева в Китае

Эфирное время фильма:

21 мая

"Astana tv" - 13:25;

"КТК" - 15:00;

"Jibek joly" - 15:00;

"Хабар" - 17:30;

"Евразия" - 17:35;

"Хабар 24" - 16:20;

"Еларна" - 16:50;

"Turkistan tv" - 19:00;

"Almaty tv" - 19:00;

"Jetisu tv" - 20:48.

22 мая

"Мир" - 10:10.

В рамках визита в Китай Токаев:

Материал по теме Новые возможности для Казахстана: какие результаты принес визит Токаева в Китай

Также в рамках визита Казахстан и Китай договорились об освобождении от визовых требований. В Китае запустили порт "Хоргос – Восточные ворота". Договорились открыть казахстанско-китайский учебный центр. Подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в КазНУ.

Обновлено: ТРК президента опубликовал фильм на YouTube.



