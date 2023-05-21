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Выпустили фильм про визит Токаева в Китай

Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин Фото: скриншот видео
Документальный фильм "Золотая дружба", снятый в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай, покажут по телевидению, сообщает Zakon.kz.

Документальный фильм, снятый телерадиокомплексом президента РК, посвящен итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в период с 17 по 19 мая.

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Эфирное время фильма:

21 мая

  • "Astana tv" - 13:25;
  • "КТК" - 15:00;
  • "Jibek joly" - 15:00;
  • "Хабар" - 17:30;
  • "Евразия" - 17:35;
  • "Хабар 24" - 16:20;
  • "Еларна" - 16:50;
  • "Turkistan tv" - 19:00;
  • "Almaty tv" - 19:00;
  • "Jetisu tv" - 20:48.

22 мая

  • "Мир" - 10:10.

В рамках визита в Китай Токаев:

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Также в рамках визита Казахстан и Китай договорились об освобождении от визовых требований. В Китае запустили порт "Хоргос – Восточные ворота". Договорились открыть казахстанско-китайский учебный центр. Подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в КазНУ.

Обновлено: ТРК президента опубликовал фильм на YouTube.


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