Выпустили фильм про визит Токаева в Китай
Фото: скриншот видео
Документальный фильм "Золотая дружба", снятый в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай, покажут по телевидению, сообщает Zakon.kz.
Документальный фильм, снятый телерадиокомплексом президента РК, посвящен итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в период с 17 по 19 мая.
Материал по теме
Как встретили Токаева в Китае
Эфирное время фильма:
21 мая
- "Astana tv" - 13:25;
- "КТК" - 15:00;
- "Jibek joly" - 15:00;
- "Хабар" - 17:30;
- "Евразия" - 17:35;
- "Хабар 24" - 16:20;
- "Еларна" - 16:50;
- "Turkistan tv" - 19:00;
- "Almaty tv" - 19:00;
- "Jetisu tv" - 20:48.
22 мая
- "Мир" - 10:10.
В рамках визита в Китай Токаев:
- Заявил, что Казахстан и Китай придерживаются схожих позиций по международным вопросам.
- Рассказал, что Казахстан готов поставлять в Китай.
- Подписал совместное заявление с Си Цзиньпином.
- Назвал основу эффективных взаимоотношений с Китаем.
- Принял участие в официальной церемонии встречи глав государств в Китае.
- Посетил саммит "Центральная Азия – Китай".
- Назвал приоритетные направления сотрудничества с Китаем.
- Открыл генконсульство Казахстана в Сиане.
Также в рамках визита Казахстан и Китай договорились об освобождении от визовых требований. В Китае запустили порт "Хоргос – Восточные ворота". Договорились открыть казахстанско-китайский учебный центр. Подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в КазНУ.
Обновлено: ТРК президента опубликовал фильм на YouTube.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ