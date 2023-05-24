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В БТА Банке прокомментировали решение суда Франции по Аблязову

В "БТА банке" прокомментировали решение суда Франции Фото: Facebook/Мухтар Аблязов
БТА Банк опубликовал официальный комментарий по решению Кассационного суда Франции, признавшего недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении казахстанского беглого банкира Мухтара Аблязова, сообщает Zakon.kz.
"23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил по апелляции Банка БТА, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Таким образом, высшая судебная инстанция Франции подтвердила, что уголовное расследование по фактам мошенничества и отмывания средств, совершенных Аблязовым в отношении Банка БТА, должно быть продолжено французским следственным судьей", – говорится в сообщении банка.

Далее указано, что в БТА приветствовали решение французского суда и рассчитывают на скорое и успешное рассмотрение дела судами по существу.

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

18 января 2023 года замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. По его словам, проблемы с экстрадицией возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.

7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.

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БТА банк Аблязов Мухтар Казахстан Франция
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