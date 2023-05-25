Итоги дня: Токаев вторые сутки в Москве, в Абайской области тушат пожар, кыргызстанец судится с МВД Казахстана

Глава Казахстана сегодня посетил Большой Кремлевский дворец, а в Абайской области в тушении задействовано более 600 человек, кыргызский музыкант подал в суд на МВД Казахстана. Главные новости за 25 мая – в подборке Zakon.kz.

Глава государства приехал в Большой Кремлевский дворец



Цель визита - участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент России – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

О продлении учебного года

В кулуарах правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал, к чему может привести возврат к обучению до 25 мая. Как отметил глава ведомства, продление учебного года является образовательным стандартом, поэтому это так просто не отменить. По его мнению, сейчас необходимо уделить особое внимание развитию и качеству образования. Тем более, как он указал, был изучен мировой опыт, сколько длится учебный год в других странах.

Тушение пожара в Абайской области

На сегодняшний день в тушении пожара всего задействовано более 600 человек личного состава, 130 единиц техники, один пожарный поезд, два вертолета "Казавиаспаса", один "Казавиалесохраны" и один Министерства обороны. Осуществлено 169 (всего 221) сбросов 422,5 тонны воды.

Черта бедности

С 1 июля 2023 года черта бедности составит 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи. С 1 января 2023 года прожиточный минимум равен 40 567 тенге. Соответственно, черта бедности будет равна 28 397 тенге. Таким образом, данный показатель не изменится по сравнению с действующим в настоящее время.

Изнасилование в Туркестанской области

В социальных сетях появилась информация, что в городе Арысь Туркестанской области мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку. В посте сообщалось, что пострадавшая девочка находится в реанимации с разрывом гортани. В полиции прокомментировали данный инцидент.

Кыргызский музыкант подал в суд на МВД

В начале января 2022 года Викрам Рузахунов был задержан в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках. Позже его отпустили, так как факт участия не был подтвержден. При этом музыкант заявил о пытках со стороны полиции.

Мировые новости

Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США, который сейчас находится на уровне "ААА", в список Rating Watch с "негативным" прогнозом, сообщается в отчете на сайте агентства. Аналитики Fitch отметили, что "негативный" прогноз отражает возросшую политическую ангажированность, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке лимита долга, несмотря на приближающуюся дату X, день, когда Казначейство США истощает свои денежные запасы и возможности для принятия чрезвычайных мер без возникновения новых долговых обязательств. Это может произойти уже в начале июня.

Археологи обнаружили на северо-востоке Китая подземный исследовательский комплекс, в котором, как сообщается, японские военные ученые проводили "ужасающие эксперименты с биологическим оружием" на людях во время Второй мировой войны. Объект, расположенный недалеко от города Анда в провинции Хэйлунцзян, был крупнейшим и наиболее часто используемым испытательным полигоном печально известного Отряда 731 японской императорской армии, которое проводило одни из самых жестоких экспериментов на людях в истории в период с 1935 по 1945 год.

Новости спорта

Знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова в преддверии Открытого чемпионата Франции выделила трех ведущих игроков WTA-Тура, которые могут побороться за главный трофей на кортах Парижа. В ее списке Ига Швёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Действующий чемпион Казахстана по футболу, команда "Астана", упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице чемпионата Премьер-лиги, переиграв накануне павлодарский "Аксу" со счетом 1:0. Столичный коллектив одержал очередную выездную победу в рамках перенесенного матча 15-го тура КПЛ-2023, обыграв павлодарскую дружину. Единственный гол на 74-й минуте поединка забил Тимур Досмагамбетов.