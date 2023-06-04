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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Подписал закон о повышении потолка госдолга США Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который предотвратит возможный дефолт и позволит избежать "катастрофического" удара по экономике, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

"В субботу, 3 июня, президент подписал, придав ему силу закона <...>, H. R. 3746", - говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что теперь потолок государственного долга будет достигнут 2 января 2025 года.

"Я только что подписал двухпартийное соглашение по поводу бюджета, которое предотвращает первый в истории дефолт и сократит (бюджетный) дефицит, при этом сохранит социальное обеспечение, (программы медицинской помощи нуждающимся) Medicare и Medicaid и позволит нам выполнять свои обязательства перед ветеранами. Теперь мы продолжим работать над построением самой сильной экономики в мире", - написал Джо Байден в Twitter.

Стоит отметить, что также документ устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет "определенные необязательные балансы" и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.


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28 мая в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. Соглашение предполагает повышение госдолга до 2025 года. Центральное место в сделке занимает двухлетнее бюджетное соглашение. Оно предполагает в целом сохранение расходов на прежнем уровне в 2024 году с возможностью их увеличения на оборону и на ветеранов. В 2025 году уровень расходов будет увеличен на 1%.

1 июня Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США.

Если бы соглашение не было подписано, США грозил дефолт, предупреждала ранее американский министр финансов Джанет Йеллен.

Госдолг США - это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Ранее МВФ предупреждал, что госдолг США создает риск для мировой экономики.

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