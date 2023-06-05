Ерлан Карин: Казахстан задал новую повестку

Государственный советник Ерлан Карин 5 июня 2023 года в своем Telegram-канале напомнил, что 5 июня 2022 года прошел республиканский референдум. Тогда граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили законопроект по изменению Конституции страны, сообщает Zakon.kz.

Карин уточнил, что принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы.

"Таким образом, масштабная программа политической модернизации, изложенная в Послании главы государства от 16 марта 2022 года, получила конституционное закрепление. Поэтому проведение референдума стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества". Ерлан Карин

Самое главное, по его словам, референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, который в дальнейшем был подтвержден на президентских и парламентских выборах.

В целом, кардинальные политические реформы, осуществленные в стране за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе. Казахстан задал новую повестку. Конституционная реформа и новый электоральный цикл сформировали конфигурацию новой политической системы.

"Реализация президентской программы политической модернизации продолжается – предстоят еще прямые выборы акимов районов и городов областного значения", – заключил он.

В Казахстане 5 июня прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны.

7 июня были озвучены итоги референдума. Согласно данным центральной комиссии референдума, всего в голосовании приняли участие 7 985 769 казахстанцев, или 68,05%. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.

8 июня закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" вступил в силу.

С изменениями и дополнениями в Конституцию РК, поддержанными гражданами страны на референдуме 5 июня, можно ознакомиться здесь.