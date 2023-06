Умер первый спринтер, пробежавший стометровку менее чем за 10 секунд

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Джими Хайнс дважды становился олимпийским чемпионом 1968 года, передает пресс-служба Федерации легкой атлетики США. На летних Играх в Мехико он пробежал стометровку за 9,95 секунды и стал первым спортсменом в мире, которому удалось пробежать эту дистанцию менее чем за 10 секунд. Этот мировой рекорд продержался почти 15 лет, пока его не побил Кэлвин Смит с результатом 9,93. Еще одно "золото" на Олимпиаде-1968 Хайнс завоевал в эстафете 4х100 м, и так же с мировым рекордом (38,24).

On this day 50 years ago, Jim Hines set a world record 9.95 to win the Olympic title and become the first man ever to break 10 seconds with electronic timing 🇲🇽📟#Celebrate68 pic.twitter.com/kFdU1yuiCY