Умер первый спринтер, пробежавший стометровку менее чем за 10 секунд

Олимпийский чемпион в беге на 100 метров, американский легкоатлет Джим Хайнс умер на 77-м году жизни. Он был первым человеком на планете, который сумел пробежать спринтерскую дистанцию в 1968 году меньше чем за 10 секунд, сообщает Zakon.kz.

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Джими Хайнс дважды становился олимпийским чемпионом 1968 года, передает пресс-служба Федерации легкой атлетики США. На летних Играх в Мехико он пробежал стометровку за 9,95 секунды и стал первым спортсменом в мире, которому удалось пробежать эту дистанцию менее чем за 10 секунд. Этот мировой рекорд продержался почти 15 лет, пока его не побил Кэлвин Смит с результатом 9,93. Еще одно "золото" на Олимпиаде-1968 Хайнс завоевал в эстафете 4х100 м, и так же с мировым рекордом (38,24).

On this day 50 years ago, Jim Hines set a world record 9.95 to win the Olympic title and become the first man ever to break 10 seconds with electronic timing 🇲🇽📟#Celebrate68 pic.twitter.com/kFdU1yuiCY — World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2018

Исторический показатель Джими Хайнса (9,95) в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Всего спринтер за свою карьеру установил шесть мировых рекордов на разных дистанциях.

За эти 50 лет рекордные цифры на 100 метров менялись не раз, и на данный момент составляет 9,58 секунды. "Рекорд из рекордов" – так называют результат легендарного ямайского спринтера Усэйна Болта, который он показал на ЧМ-2008, и до сих пор не побит.

