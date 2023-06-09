Жаркая погода привела к возобновлению лесного пожара в Абайской области

Жаркая погода привела к возобновлению лесного пожара на территории Батпаевского лесничества в Восточном регионе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, работу противопожарных служб осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня на новые участки.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"По первому сигналу на помощь огнеборцам Министерства по чрезвычайным ситуациям пришли военнослужащие Вооруженных сил. В зоне бедствия задействованы экипажи армейской авиации Семейской авиационной части. Из столицы в Абайскую область дополнительно направлен транспортно-боевой вертолет армейской авиации Ми-171Ш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационная техника оснащена подвесными водосливными устройствами вместительностью 3,5 тонны.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На данный момент на очаги возгорания сброшено более 63 тонн воды. Военные летчики, задействованные в тушении пожара, имеют соответствующие допуски на выполнение задач.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, площадь пожара составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. Он считает, что резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.

9 июня стало известно, что площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га. Глава МЧС Казахстана прервал рабочую поездку и лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В связи с природным пожаром открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53-32-84, 8 722 235-38-31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам "112" и "101".

Уточняется, что 14 лесников пропали при крупном пожаре в Абайской области.